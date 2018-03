Hennes känslosamma version av "Time to say goodbye" gick rakt in i såväl juryns som tittarnas hjärta och när rösterna var räknade stod det klart att det var just Madeleine Hilleard som blev årets vinnare av TV4:s "Talang".

– Gåshud! Över hela kroppen, sade jurymedlemmen Bianca Ingrosso efter framträdandet.