Trots att hon bara gav ut två romaner ansågs hon vara en av sin tids mest inflytelserika kvinnliga författare och en ledstjärna för den frambrytande romantiken i Frankrike. I dag är det 200 år sedan Mme de Staël gick bort, en tidig feminist och en tankens kejsarinna.

Mme de Staël. Foto: IBL

Germaine Necker de Staël, vanligen kallad Mme de Staël, var under sin livstid Europas mest berömda kvinna. Denna märkliga och komplicerade människa, som avled för 200 år sedan den 14 juli 1817, utgjorde ett kraftcentrum för utbyte av idéer och tankar. Hon var en inspiratör och föregångare, influerad av upplysningstidens idéer utan att höra till filosofernas krets. Långt innan termen kom i bruk var hon en glödande feminist, men har inte erkänts som sådan av den militanta feminismen. Trots att hon bara gav ut två romaner ansågs hon vara en av sin tids mest inflytelserika kvinnliga författare och blev en ledstjärna för den frambrytande romantiken i Frankrike.

Mme de Staël levde under en historiskt omvälvande period i Frankrikes historia, deltog aktivt i samhällsdebatten och framförde i skrifter och brev vassa synpunkter på samtidens dramatiska händelser. Hon var positiv till revolutionen 1789 men kritisk till dess fortsatta utveckling med våld och blodsutgjutelse. Hon var en hängiven republikan, fördömde all fanatism och såg Robespierre som ett monster. Hennes relation till Napoleon kännetecknades av ömsesidigt misstroende och hat. Kejsaren fruktade hennes giftiga tunga och ville inte se henne i Paris. Men han följde hennes förehavanden och läste vad hon skrev även under sin exil.

Endast några månader innan Mme de Staël drabbades av en hjärtattack och dog, 51 år gammal, gav Napoleon från förvisningen på ön Sankta Helena sin ärkefiende följande erkännsamma ord: ”Ingen kan förneka att Mme de Staël har talang och är högt begåvad.” Däri hade han obestridligen rätt. Få om ens någon kvinna utövade ett sådant inflytande och besatt en sådan makt som Mme de Staël i dåtidens Frankrike liksom i Europa i övrigt. Som filosof nöjde hon sig inte med att enbart formulera sina tankar i skrift. Hon ville befinna sig där makten utövades. Som en sann europé ansåg hon sig vara medborgare i ett stort Europa som sträckte sig från Neapel till Sankt Petersburg. Under sina år i exil gjorde hon flera resor, även till Sverige, och besökte samtidens mest framstående män och kvinnor. I Tyskland träffade hon bland andra Goethe och August Schlegel, i Ryssland tsar Alexander.

Annons X

Hur ser man då på Mme de Staël och hennes verk i dag? Hennes engagemang som omfattade såväl politik som filosofi, två områden som hon menade hörde nära samman med både litteratur och historia, kan inte annat än väcka beundran. Hittills har man i viss mån förbisett hennes politiska idéer, till exempel hennes försvar i Montesquieus anda för rättsstatens principer. Tillsammans med sin vän och älskare, författaren Benjamin Constant, lade hon grunden för den politiska liberalism som satte friheten före jämlikheten, ansvaret före solidariteten, förnuftet före dogmen och kärleken före konventionerna. Därmed drog hon upp riktlinjerna för en debatt som alltjämt pågår. Som statsskick förordade Mme de Staël en konstitutionell monarki enligt engelsk modell eller en republik grundad på demokratiska principer, tankar som hon utvecklar i sin skrift om franska revolutionen, utgiven postumt 1818, ”Considérations sur la Révolution francaise” (Reflexioner öfver Franska revolutionens vigtigaste händelser, 1818 – 1819).

Germaine de Staël föddes 1766 i Paris som enda dotter till bankiren Jacques Necker och hans hustru Suzanne, en sträng men kultiverad och bildad kvinna som bland annat kunde latin. Necker hade byggt upp en enorm förmögenhet, och 1776 utnämndes han av kungen Ludvig XVI till finansminister, trots att han inte var vare sig fransman eller katolik utan född och uppväxt i Genève i Schweiz. Dottern Germaine, som fick en gedigen bildning med studier i latin, engelska, matematik och historia, hyste stor beundran för sin far och framhöll något dubiöst att av alla män på jorden var det fadern som hon hade velat ha som älskare. Faderns syn på kvinnliga författare var dock negativ. En kvinna borde enligt honom inte skriva.

Suzanne Necker hade en berömd salong i Paris där tidens mest framstående andar träffades såsom d’Alembert, Diderot och Buffon. Redan vid fem års ålder satt den lilla dottern på en pall bredvid modern och lyssnade till den lärda konversationen. Som vuxen var Germaine de Staël själv mån om att hålla salong, antingen i Paris eller på faderns slott Coppet vid sjön Léman, där hon bodde när hon var förbjuden att vistas i den franska huvudstaden. Kritikern Sainte-Beuve har i sin samling författarporträtt ”Nouveaux portraits et critiques littéraires” (1836) gett en lyrisk skildring av Coppet som liberalismens och frihetens högborg.

I samband med sitt giftermål 1786 med Sveriges ambassadör i Paris blev Germaine Necker baronessan Staël Holstein. De båda makarna fick inget lyckligt liv tillsammans, trots att det inom äktenskapet föddes fyra barn. Men endast den äldsta dottern, till vilken Gustaf III stod fadder, ansågs ha ambassadören som far. År 1800 skilde sig Mme de Staël från sin make. Hennes kärleksliv var omfattande och oftast stormigt. Hon var en kvinna som i hög grad styrdes av sina passioner, och det är betecknande att en av hennes första skrifter från 1792 handlar om passionens inflytande på nationernas och individernas lycka: ”De l’influence des passions sur le bonheur des nations et des individus”.

Kärleken är nödvändig, framhålls det, men den leder ofta till besvikelse, särskilt för kvinnans del. Kärlek och lycka går enligt Mme de Staël inte att förena. Även om hon inte ansågs vacker drog hon till sig män som en magnet. Hennes viktigaste relation var den med Benjamin Constant. De båda utgjorde ett av dåtidens mest berömda par, och alltsedan de träffades 1794 lämnade de nästan aldrig varandra. Trots slitsamma uppträden med påföljande försoningar fanns Constant vid Mme de Staëls sida ända fram till hennes död. Relationen mellan de Staël och Constant och de bägges betydelse för liberalismen och romantiken uppmärksammas för närvarande och fram till den 1 oktober med en utställning, ”L’esprit de ­liberté”, på Fondation Martin Bodmer i Genève.

År 1793 utgav Mme de Staël anonymt ”Réflexions sur le procès de la reine”, där hon kraftfullt försvarar Marie Antoinette och kritiserar revolutionärernas process mot henne. Att vid denna tid ta drottningens parti var utan tvekan modigt, och man förstår att skriften utgavs under anonymitetens täckmantel. Som skönlitterär författare är Mme de Staël känd främst för romanerna ”Delphine” (1802) och ”Corinne ou l’Italie” (1807), vilka båda översattes till svenska 1803 – 1804 respektive 1808. Den förra, en brevroman, kom vid sidan av Rousseaus ”La Nouvelle ­Héloïse” och Goethes ”Werther”, att bli en modell för den nya romanen. Den handlar om änkan Delphine som kommer till Paris tjugo år gammal. Hon förvånar sin omgivning genom sin frispråkighet och sitt förakt för fördomar, vilket leder till att hon förtalas. I romanen kan man läsa följande mening: ”En man bör trotsa opinionen, en kvinna bör underkasta sig den.” Så lever inte Delphine. I den kärleksrelation som skildras intar hon en manlig position. Det kan inte annat än leda till besvikelse och sorg för Delphines del och romanen slutar med hennes självmord.

Romanen om Corinne har liksom den om Delphine olycklig kärlek som tema och brukar ofta läsas som en självbiografi. Kärleken tycks enligt författaren dömd i ett samhälle som inte ger kvinnan, framförallt inte den begåvade kvinnan, tillräckligt utrymme. Kärlekshistorien mellan den berömda poetissan Corinne och den melankoliske Oswald, lord Nevil, utspelar sig mot bakgrund av det hänförande italienska landskap som de tillsammans strövar igenom. Corinne står liksom Delphine över konventionerna och hyllar friheten, konsten och fantasin. Oswald däremot representerar ordning och traditioner.

Mme de Staël är även ett tidigt exempel på en litteratursociolog. Bland annat i ”De la littérature considérée dans ses rapports avec les situations sociales” (1800) diskuterar hon litteraturen i ett vidare samhällsperspektiv. Hon var en betydelsefull introduktör av andra länders litteratur till Frankrike och berikade därigenom den franska litteraturen. Här märks främst ”De l’Allemagne”, romantikens första manifest i Frankrike, där entusiasmen och förmågan att beundra lyfts fram. Den intellektuella frihet som rådde i Tyskland hyllas på bekostnad av den kalla och sterila klassicism som alltjämt var förhärskande i det kejserliga Frankrike. I Tyskland frodades en litteratur, inspirerad av gamla sagor och legender, medeltidens mystik och den vilda naturen. Vad som slår dagens läsare är Mme de Staëls benägenhet att i sina teoretiska skrifter om litteratur även väva in personliga och intima reflektioner, vilket ger ett påfallande modernt intryck. Studien om Tyskland beslagtogs av polisen 1810 och kunde ges ut först 1813 i England. Året därefter kom den ut i Frankrike.

För den som vill få en allsidig inblick i Mme de Staëls verksamhet är den nyutkomna antologin ”Madame de Staël ou l’intelligence politique” (Omnibus) en guldgruva. Boken inleds med en presentation av Michel Aubouin och innehåller i övrigt utdrag med kommentarer ur författarens politiska texter, liksom ur romanerna. Dessutom ges smakprov på hennes korrespondens. Ett annat arbete är Michel Winocks omfattande biografi över Mme de Staël från 2010, nu tillgänglig även som pocketbok. Till skillnad från de flesta andra biografier som huvudsakligen lägger tonvikten på det litterära behandlar Winock också de Staëls politiska idéer.

Det finns många skäl att i dag skänka Mme de Staël en tanke, denna fria ande, feminist och intellektuell, en upplysningens arvtagerska som förberedde romantiken. Sainte-Beuve gav henne epitetet ”en tankens kejsarinna”, men vi ska inte glömma att Mme de Staël också lät sig styras av sina känslor och passioner. I det avseendet var hon också Rousseaus arvtagerska.

Lena Kåreland Professor em i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och kritiker i SvD.