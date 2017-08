Macrons stora utmaning: Miljontals arbetslösa

Arbetslöshetsnivån i Frankrike har under många år pendlat runt 10 procent.

Landet placerar sig på en sjundeplats på listan över länderna med högst arbetslöshet inom OECD.

Under första kvartalet i år sjönk den för första gången på fem år till under 10 procent och landade på 9,6 procent, enligt den nationella statistikbyrån Insee.

Under andra kvartalet sjönk arbetslöshetsnivån ytterligare något, till 9,5 procent.

Källor: Insee, OECD