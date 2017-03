Macron i blåsväder – åklagare undersöker event

Emmanuel Macron, presidentkandidat och före detta ekonomiminister. Arkivbild. Foto: Francois Mori/AP

Evenemangets ansvariga, som sorterade under Macrons departement, lät genomföra det utan anbudsförfarande. Eventföretaget Havas, som gjorde jobbet, skickade en räkning på motsvarande 3,8 miljoner kronor.

Macron, oberoende presidentkandidat, förnekar via en assistent att han skulle ha gjort något fel. Enligt assistenten handlar undersökningen om den avdelning under ekonomidepartementet, Business France, som organiserade evenemanget som hölls under elektronikmässan CES.

Flera av Macrons kolleger på departementet hade tidigare arbetat på Havas.