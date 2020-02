M och KD går vidare om arbetskraftsinvandring

Utskottsinitiativet ska upp en första gång på socialförsäkringsutskottets bord på torsdagen. Moderaterna föreslår att utskottet ska se till att lagar ändras för att Migrationsverket ska få det som kallas direktåtkomst till uppgifter hos andra myndigheter. Det är uppgifter som är viktiga när Migrationsverket ska hantera ansökningar om tillstånd för arbetskraftsinvandrare, eller göra kontroller, som finns bland annat hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Så sent som i går skrev regeringen och dess samarbetspartier att Moderaterna "slår in öppna dörrar" med sitt initiativ. En ändring är på gång i form av en förordning under våren, något som ska ge Migrationsverket det myndigheten har behov av.