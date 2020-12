Tillgång till all relevant information är helt centralt för att kunna fatta bra beslut. Detta blir särskilt viktigt när det som behandlas ytterst också blir en fråga om svenska liv och svensk säkerhet. Sådana ärenden behandlas just nu när riksdagen ska fatta beslut om svenska militära insatser i Mali, Afghanistan och Irak. Det är därför oroväckande att regeringen får kritik för brister när det gäller just informations­delning i samband med utländska missioner som nu skett genom den granskning av konstitutionsutskottet (KU) som nyligen presenterades.

De svenska militära insatserna utomlands bereds gemensamt av utrikes- och försvars­departementen. I KU:s granskning riktas kritik mot just dessa två. De får kritik för att varken utrikes- eller försvarsministern för ett år sedan underrättades om uppgifterna om att Iraks dåvarande försvarsminister utreddes för bland annat grovt bedrägeri i Sverige samt att han även var misstänkt för krigsbrott. Samma man som samtidigt var ansvarig för den irakiska armén och dess agerande. Ett land vilket Sverige stödjer genom militärt bidrag.