Tomas Tobé (M) och Jessika Roswall (M) replikerar på vår debattartikel om att Sverige inte kan vara EU:s bankomat. Moderaternas inställning till det så kallade stödpaketet à 750 miljarder euro kan sammanfattas med att man är högljutt kritisk till något man sedan ändå röstar för. Ett ganska vanligt moderat förhållningssätt.

Förutom att stödpaketet i sig inbjuder till ekonomiskt lättsinne, både från Kommissionens sida och bland de medlemsländer som får bidrag, så innebär det att EU går in i en helt ny fas med finansiell överstatlighet, en process som nu genomförs under närmast kuppartade former.