Lyxiga rätter som piggar upp i mörkret

Grön gnudi med brynt citronsmör och getost

Gnudi har vissa likheter med gnocchi men huvudingrediensen är ricotta istället för potatis.

4 portioner

200 g fryst hackad spenat

500 g ricotta

2 ägg

1 1/2 dl finriven parmesanost

2 citroner

1 1/2 dl vetemjöl + mer till utbakning

50 g smör

2 msk grovt hackade rostade hasselnötter

100 g getost

Olivolja

Salt och nymalen svartpeppar

1. Tina spenaten och krama ur all vätska noggrant. Blanda spenaten med ricotta, ägg, parmesan och zest från båda citronerna. Smaka av med salt och peppar. Rör ner vetemjölet och blanda väl.

2. Pudra vetemjöl över en skärbräda och forma äggformade små gnudi med en sked eller med blöta händer. Pudra genast vetemjöl över gnudin så de inte klibbar ihop.

3. Koka upp en stor kastrull med välsaltat vatten under tiden.

4. Smält smöret i en liten kastrull och låt det börja skumma och brynas ordentligt. Pressa i en halv citron och vänd ner hasselnötterna när smöret doftar brynt och sött. Ställ åt sidan och håll varmt medan du kokar gnudin.

5. Koka en tredjedel av gnudin i 5 minuter. Lyft upp med en hålslev, lägg över på ett fat och ringla över lite olivolja. Koka resten av gnudin i två omgångar.

6. Ringla över det brynta hasselnötssmöret och se till att gnudin täcks väl. Smula över getost oh servera genast.