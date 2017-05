Lyxfestivalen slutade i kaos – nu väntar jättestämning

Lyxfestivalen Fyre Festival slutade i kaos. Foto: Jake Strang/AP/TT

Rapparen Ja Rule och övriga arrangörer av fiaskofestivalen Fyre Festival stäms på 800 miljoner kronor, skriver The Wrap. Det är kändisadvokaten Mark Geragos, som tidigare företrätt stjärnor som Michael Jackson och Chris Brown, som har lämnat in stämningsansökan gentemot festivalen.

Initiativtagare är en festivalbesökare som betalat strax under 18 000 kronor för sin biljett och kräver skadestånd på 44 miljoner, men stämningsansökan omfattar även flera målsäganden.

Fyre Festival såldes in som en lyxfestival i Karibien med artister, underhållning och mat av världsklass, men redan innan den ens kommit igång fick den abrupt avslutas under kaosartade former. Enligt stämningsansökan hade besökarna det tufft och "överlevde på minimala matransoner, lite bröd och ostskivor, och försökte fly från vädrets makter i det enda skydd som erbjöds: små räddningstält spå en regn- och vindpinad sandbank".

Kaoset på festivalen blev en enorm snackis över hela världen – dels besökarnas bilder på förödelsen, men hånen haglade också mot besökarna och festivalen kallades "'Hungerspelen' möter 'Flugornas herre' med rikemansbarn".

I går publicerade arrangörerna en lång ursäkt, där de medgav att de blev tagna på sängen av antalet besökare och lovade både återbetalning och "comeback" nästa år.