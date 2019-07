Fascinationen för genren true crime, berättelser om verkliga kriminalfall och mordutredningar, tycks ständigt öka. SPG:s Gabriella Kvarnlöf har listat de bästa brottsdokumentärerna att lyssna på just nu.

Foto: ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN

Lata sommardagar vid stranden eller i hängmattan ligger nära till hands nu i semestertider. Lägg boken åt sidan en stund för att dyka in i en ljudvärld fylld av ouppklarade brott, rättegångspläderingar och sökandet efter viktiga ledtrådar. Här är nio poddar att fängslas av i sommar.

Mordutredarna

Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

I sann public service-anda lyfter journalisten Emily Asserbäck och den pensionerade kriminalkommissarien Bosse Wide på locket till polisens värld i podden Mordutredarna. Bosse Wide var med och startade Sveriges första Cold case-grupp och har varit spaningsledare i många uppmärksammade fall, bland annat Stureplansmorden. I podden går de metodiskt, i sju stycken en timmes långa avsnitt, igenom hur en mordutredning bedrivs. Bland annat får lyssnaren en inblick i hur polisens Gärningsmannaprofilgrupp arbetar, hur man säkrar spår på bästa sätt och hur mord i slutna miljöer går till. De tar även upp gamla fall som berört dem. Med sig har de experter som rättsläkare, förhörsexperter och narkotikapoliser. En crash course i polisarbete helt enkelt, mycket informativt och framförallt spännande. En av de bästa och mest genomarbetade poddarna om true crime i mitt tycke.

Serial

Foto: Serial

En bra true crime-podd ska vara proffsigt producerad och varva hård fakta med en lagom dramatiserad berättarteknik. Det tycker jag den amerikanska podden Serial lyckas med, den har dessutom någon sorts status som grundkurs i genren true crime-poddar. Den första säsongen (som är den bästa) kretsar kring mordet på Hae Min Lee, som hittades strypt 1999 i den amerikanska Baltimore. Hennes expojkvän Adnan Syed åtalades och dömdes för mordet – men är han den skyldige?

Death in Ice Valley

Foto: Norska Kriminalpolisen

Death in Ice Valley är ett poddsamarbete mellan brittiska BBC och norska NRK. Här undersöker man det fall som i Norge går under namnet Isdalskvinnen. Det var i november 1970 som en kvinna hittades mördad i den svårtillgängliga Isdalen utanför norska Bergen. Konstiga detaljer omgärdade brottet, någon hade till exempel klippt bort klädtaggar och detaljer på hennes tillhörigheter som skulle kunna avslöja hennes identitet. Än i dag är mordet ouppklarat, men podden nystar i ledtrådar som man hoppas kommer kunna leda till att man kan se på fallet i ett nytt ljus. Podden liknar Serial i upplägget och Nordic Noir-vinklingen ligger helt rätt i tiden.

Rättegångspodden

Foto: Johan Nilsson / TT / TT NYHETSBYRÅN

Många true crime-poddar är ärligt talat rätt dåliga. Töntiga dramatiseringar och mörka voice overs varvade med spöklika ljud. Podden Rättegångspodden är däremot en rätt saklig podcast i true crime-kategorin. Podden bygger, som namnet antyder, på autentiska ljudupptagningar från kända (och okända) rättegångar. För den som snöat in sig på hur en rättegångar går till är podden en guldgruva. Hur används brottsplatsanalyser som bevisning och hur går ett förhör egentligen till? Det får du svaret på här. Jag rekommenderar avsnitten som handlar om Mordet på Lisa Holm, Styckmordet i Boden och Styckmordet i Askersund.

Stranglers

Foto: / Polaris Images [downloaded]

I början på 1960-talet härjade en hänsynslös mördare i Boston. Han bröt sig in i kvinnors hem där han ströp dem med deras egna kläder efter att ha utnyttjat dem sexuellt. Har du tid över väntar 12 mastiga avsnitt av den amerikanska podden Stranglers som försöker reda ut vad som egentligen hände – och var det verkligen bara en mördare? Genom gamla vittnesförhör och nya intervjuer med personer som kan vara intressanta för fallet försöker podden nysta i trådar som tidigare avfärdats som ointressanta.

I brottets spår

Foto: TT//Björn Larsson Ask/TT

Den MittMedia-producerade kriminalpodden I brottets spår verkar tyvärr ha slutat uppdateras med nya avsnitt. Men här finns intressanta granskningar av både Brattåsmorden och det kända Johanfallet. Söker man efter mer information och bilder har man byggt upp en hemsida med bland annat persongalleri på inblandade parter. I Johanfallet-avsnitten medverkar bland annat Johans föräldrar, familjens advokat Pelle Svensson och Per Tjäder, polis som jobbade med fallet.

Fallet Helena

Foto: Björn Larsson Rosvall

Natten mot den 14 juni 1992 försvinner 22-åriga Helena Andersson på väg hem från en utekväll i hemstaden Mariestad. Fallet Helena är en dokumentärpodd i fyra delar om det över 25 år gamla försvinnandet som produceras av P4 Skaraborg. Bakom podden står hennes gamla vänner Pernilla Wadebäck och Mats Öfwerström som i dag arbetar som journalister på Sveriges Radio. Just denna koppling mellan offret och redaktionen bakom podden ger berättandet mer djup. De träffade dessutom Helena på en fest under hennes sista kväll i livet. Ett tips är att gå in på dokumentärens webbsida för att ta del av vittnesförhör, videoklipp och grafik från utredningen.

Atlanta Monster

Foto: Wikimedia

Det här är en amerikansk podcast som gräver djupt i den serie mord som kallas ”The Atlanta Child Murders” som inträffade mellan 1979–1981. Under två år dödades 28 barn och unga samt ett antal vuxna i delstaten Atlanta. En då 23-årig man dömdes för mordet på två vuxna och fick även skulden för resten av barnmorden utan egentlig rättegång – var han skyldig till dem också? I podden får vi höra offrens familjer, ljudupptagningar från begravningar, radioinspelningar och tv-klipp.

In the Dark

Foto: In the Dark Podcast

1989 kidnappades 11-åriga Jacob Wetterling när han cyklade för att hyra film med sin äldre bror och en vän i den lilla staden St. Joseph i USA. Det tog hela 27 år innan fallet blev löst och podden In the Dark bygger med hjälp av intervjuer med Jacobs föräldrar, gamla 911-samtal och nyckelpersoner i utredningen upp en spännande historia kring fallet. Den har ungefär samma dramaturgi som podden Serial – men jag tycker faktiskt In the Dark är snäppet bättre.

