Sting och The Police på The Marquee i London. Foto: Peter Baylis/IBL

”Sting, som kommer till Dalhalla i sommar, är förstås mer allmänt känd. Orättvist häcklad av många, särskilt rockskribenter, för sin påstådda präktighet men älskad av ännu fler för otaliga hits. Både med The Police (”Roxanne”, ”Message in a bottle”, ”Every breath you take”) och som soloartist (”Fragile”, ”An englishman in New York”, ”Fields of gold”)”, skriver Dan Backman om årets pristagare.