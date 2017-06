Lyssna! Lokko listar den modernaste popmusiken i stan

En riktigt bra comeback

4. Peter Perrett – How the west was won (kommande album)

En älskad röst från mycket, mycket länge sedan i Riktigt Bra Comeback-Chock!

Peter Perrett ledde den exemplariska rockorkestern The Only Ones innan alla tänkbara former av missbruk satte stopp för musiken. Det här var sisådär 1981. Att hans återkomst vid 75 års ålder faktiskt – trots en del fånig lyrik – skulle låta så självklar och lätt att tycka om är en smula oväntat. Albumet kommer den sista juni.