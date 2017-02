Lyssna: koralsång för amerikansk arbetarklass

Maria I av England, porträtt från 1544 målat av Master John.

3. Gallicantus – Queen Mary’s Big Belly: Hope for an Heir in Catholic England (Signum)

Den 30 april 1555 hördes glädjebudet om en kunglig födsel i London. En manlig tronföljare hade fötts: drottning Mary hade, 39 år gammal, äntligen säkrat den katolska tronföljden efter decennier av missfall och dödfödslar. Den 1 maj tystnade festligheterna. Det hade bara varit ett rykte. Från seklet då man ännu kände rösten som det förnämsta instrumentet samlar en ny skiva lovsång och visor som kretsar runt drottningens stora mage.