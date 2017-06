Lyssna inte! Låtarna som förbjudits av public service

Allt hänger på uttalet

Ebeneezer Goode - Shamen (1992)

Ibland finns budskapet inte i texten utan mellan raderna. Shamens låt om den fiktive gestalten ”Ebeneezer Goode” är naturligtvis bara en ren nonsenstext. Men när Shamens sångare sjunger om ”Eezer Goode”, var det uppenbart för publiken att han sjöng ”Es are good", ”E”, är en vanlig förkortning av drogen ecstasy. På andra ställen i låten hoppar sångaren dialektalt över h:et i ”he”, resulatet blir: "E's sublime, E makes you feel fine".

Shamen smyger även in en liten varning till lyssnarna och varnar för missbruk:

”A gentleman of leisure, he's there for your pleasure

But go easy on old 'Eezer, he's a love you could lose

Extraordinary fella, like Mister Punchinella

He's the kind of geezer who must never be abused.”