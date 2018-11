Lynyrd Skynyrd meddelade i början av året att de ska lägga ner och just nu är bandet i färd med att ta farväl av sina fans i Nordamerika med sin "Last of the street survivors farewell tour". Nu meddelar bandet att turnén ska fortsätta i Europa under juni 2019. Nio speldatum är släppta, det blir inget stopp i Sverige men däremot i Tyskland, Schweiz, Belgien och Storbritannien – där bandet bland annat ska inta Wembley Arena i London.