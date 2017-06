Lynyrd Skynyrd stämmer ex-trummisen Artimus Pyle

Medlemmarna i rockbandet Lynyrd Skynyrd stämmer den före detta trummisen Artimus Pyle, rapporterar Reuters.

Bandmedlemmarna hävdar att Pyle brutit mot en överenskommelse från 1988, som styr användningen av bandets namn, i sitt pågående filmprojekt.

Filmen, som heter "Street Survivors: The true story of the Lynyrd Skynyrd plane crash", bygger på Pyles upplevelser från flygkraschen 1977 som dödade bandets frontman och grundare Ronnie Van Zant samt gitarristen Steve Gaines. Även en körsångerska, en manager och två piloter omkom i kraschen.

Enligt stämningsansökan menar bandet att filmen kan innehålla felaktigheter då den enbart visar Pyles minnen. De understryker dock att trummisen är fri att skildra sin egen livshistoria men inte under Lynyrd Skynyrds namn.

Rättegången är planerad till den 11 juli.

Sedan rockbandet återförenades 1987 har de haft Ronnies lillebror Johnny Van Zant som frontman. Bandet är mest känt för låtarna "Sweet home Alabama" och "Free bird".