Lyft för Kastrup

Över 37 000 fler passagerare reste via Kastrup i februari i år än i februari i fjol. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson / TT

Köpenhamns flygplats Kastrup, Nordens största, redovisar ett lyft när det gäller passagerarstatistik för februari månad. Drygt 1,9 miljoner passagerare reste via Kastrup under februari, vilket var 1,9 procent mer än samma månad föregående år. Årets februari var dock en dag kortare än under 2016, vilket gör att ökningen per dag i snitt var 5,6 procent.

Speciellt långdistansrutter visar ett uppsving, allra flest passagerare lockades dock av London, totalt 196 000 under februari. Oslo och Stockholm kommer på andra respektive tredje plats med drygt 117 000 respektive 116 000 passagerare.