"Again? What now?" är lika mycket ett nytt verk som något av en miniretrospektiv eftersom den innehåller delar av hennes tidigare verk. Som det lustfyllda och idrottsinspirerade verket "Assisted living: Good Sports 2" från 2011 eller "After many a summer dies the swan" från 2000 som var det första som Yvonne Rainer gjorde när hon efter ett långt uppehåll som filmare återvände till danse nefter en inbjudan från Michail Barysjnikov.

Här finns förstås även mängder av rörelsefragment som man kan spåra tillbaka till flera av de verk den nu 84-åriga Yvonne Rainer gjorde på 1960-talet när hon tillsammans med bland andra Trisha Brown och Steve Paxton var med om att grunda Judson Dance Theater i New York. Precis som då handlar det lika mycket om ett dekonstruerande av klassiska balettrörelser som om ett införlivande av betydligt vardagligare rörelser och poser.