Luleå vann prestigemötet: "Bra drag"

– Vi gjorde två okej perioder, sedan gav vi dem för mycket puck och för mycket ytor i tredje perioden. Vi stod still och spelade hockey, sade Luleås hemvändande pucktrollare Linus Klasen, som stod för en målgivande passning, till C More.

Luleå tog in 50 åskådare på matchen, gränsen som just nu gäller under coronapandemin. Biljetterna hade lottats ut bland säsongskortsinnehavarna.