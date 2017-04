Luke öppnar för den mörka sidan

Mark Hamill återkommer som Luke Skywalker. Arkivbild. Foto: Taylor Jewell/AP/TT

"Jag känner bara till en sanning. Det är dags för jedin att upphöra."

Så säger Luke Skywalker i den färska första trailern till den kommande "Star wars"-filmen "The last jedi". Men skådespelaren Mark Hamill sade något annat till filmens regissör Ryan Johnson då han läste manuset för första gången.

– När jag hade läste manuset sade jag till Ryan att jag motsätter mig i princip allt du har bestämt om min karaktär, säger han till ABC News.

65-åringen förklarar dock att hans reaktion på manuset kan vara ett gott tecken, mycket av det han ursprungligen opponerade sig mot i 2015 års "Force awakens" var nämligen sådant som han gladeligen accepterade i slutversionen av filmen.

– Jag har aldrig varit gladare över att ha fel, säger han i intervjun.

Många teorier och spekulationer har satts igång efter att trailern till "The last jedi" offentliggjordes. En av dem är att Luke Skywalker, likt sin far, kommer att gå över till den mörka sidan. På en direkt fråga om hans karaktär går över till den mörka sidan i den kommande filmen svarar Hamill:

– Det är möjligt. Allt är möjligt.

"The last jedi" går upp på biograferna till jul och utspelas till skillnad från den förra, "Rogue one", sist i "Star wars"-kronologin.