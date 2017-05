Lugnet före stormen – skräckindex oroar experter

Grafik: Kalle Källström

I veckan nådde volatilitetsindex Vix, som också går under namnet skräckindex, en rekordlåg nivå. Vid New York-börsens stängning på måndagen och tisdagen noterades Vix på en nivå under 10, vilket bara har hänt vid ett fåtal tillfällen tidigare.

När Vix står lågt anses det signalera att oron för volatilitet på börsmarknaden är låg. Samtidigt är det amerikanska storbolagsindexet S&P 500, som ligger till grund för indexet, på rekordhög nivå.

– Jag tycker att Vix ligger på förvånansvärt låga nivåer. Man kan se det som att det har varit en lång period av stabilitet nu, men det betyder inte att det kommer att fortsätta vara så framöver, säger Anna Breman, chefsekonom på Swedbank.

– Det är inte så att det är en riskfri miljö som råder. Det är det absolut inte och det har det inte varit på länge, säger hon.

Den lite udda kombinationen med höga värderingar på börsen och en marknad som inte förväntar sig någon oro ger hos vissa experter en klump i magen.

– Man ska inte vifta bort det med tanke på att Vix är ett mått på marknadens syn på risk och det här antyder att marknaden kanske underprisar risker framöver, säger Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken.

Ett av de tillfällena då Vix-index varit under 10 var 2007 innan den stora finanskrisen. Under hösten 2008 när krisen var ett faktum nådde index den rekordhöga nivån 80.

Den långa perioden med låga räntor och stödköpsprogram är en av de bakomliggande orsakerna till att de finansiella marknaderna har visat en god uppgång under lång tid och som har lett till de höga värderingarna på aktier och andra tillgångsslag.

Så himla lugnt och tryggt och bra är det inte just nu i världen.

Men det är inte bara det faktum att flera av världens stora börser har haft en bra utveckling som gör experterna vaksamma. Orosmolnen finns framför allt på det politiska planet.

– Vix följer inte de historiska mönstren. Så himla lugnt och tryggt och bra är det inte just nu i världen, säger Martin Guri, chefsanalytiker på Nordea.

Osäkerhet kring den amerikanska politiken, som i förlängningen kan påverka ekonomin, geopolitiska spänningar, exempelvis mellan USA och Nordkorea och en osäkerhet kring Kina och den höga skuldsättningen inom delar av den kinesiska ekonomin är faktorer som torde kunna skapa oro på marknaderna, enligt experterna.

– Ett Vix-index på den här nivån reflekterar inte den osäkerhet som finns. Jag tycker inte att det känns helt rätt, säger Anna Breman.

Samtidigt har det varit relativt långa perioder när förväntningarna på volatiliteten varit låg. Och att någon stor kris skulle vara på gång nu avfärdas av dem som SvD talat med.

– Finanskrisen var den värsta krisen sedan 1930-talet om man tittar på de finansiella marknaderna och det är svårt att dra en parallell till i dag. Det är väldigt svårt att vi ska se att en kris som 2008 är på gång nu, säger Anna Breman.

Centralbankernas roll är en stor skillnad nu från då, enligt Anna Breman, som anser att det finns en uppfattning om att de kommer att finnas där och skydda marknaderna om det blir stökigt.

– Man upplever att de verkligen hjälpt till att hålla volatiliteten nere, säger hon.

Det är inte ett tajmingverktyg på det sättet att man med säkerhet kan säga att eller när en smäll kommer och vice versa.

Anna Breman tror att Vix-index låga notering delvis också kan förklaras av att den politiska risken över tid är svår att bedöma

Sedan finns det även tekniska faktorer som påverkar index. Att handla med volatilitetsoptioner har blivit mer och mer populärt vilket kan medverka till att pressa ner index.

Hur stor vikt ska man lägga vid Vix-index?

– Det är det mest använda och välkända riskmåttet eftersom det finns en lång historik på det, säger Claes Måhlén på Handelsbanken.

– Det är inte ett tajmingverktyg på det sättet att man med säkerhet kan säga att eller när en smäll kommer och vice versa. När Vix-index är väldigt högt, som det var 2008, brukar det vara en indikator på att vändningen på börsen är nära, fortsätter han.