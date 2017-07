Lugna bilträffar trots folk och fylla

Det har varit ganska lugnt på helgens bilträffar. Arkivbild. Foto: Conny Sillén/TT

I Västerås omhändertogs under tre dygn sammanlagt 125 personer i samband med Summer Meet, med en topp på 55 personer under fredagsdygnet. Mer än en vanlig helg, men mindre under tidigare års Power Big Meet när det kunde vara över 100 omhändertagna för fylleri på bara ett dygn.

Även i Lidköping, där Power Big Meet nu huserar, har det varit förhållandevis lugnt, med 29 omhändertagna för fylleri. Polisen har också gjort 52 direktförverkanden, alltså hällt ut alkohol för folk.

– Det har varit mer fylla eftersom det varit mer folk i rörelse, men det känns som om det på det hela taget varit lugnt. Vi har bara haft två rattfyllerister på 556 kontrollerade förare, det är ju väldigt lite, säger Tommy Nyman, presstalesperson vid polisens region Väst.

Annons X

Det återstår bara lite stök när alla bilar ska hem igen och det rapporterades gå trögt i trafiken på E18 utanför Västerås på söndagen.

– Men det har inte varit några trafikolyckor eller annat elände, säger Thomas Gustafsson, befäl vid polisens länskommunikationscentral.