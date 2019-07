Svenske Ludwig Göransson, Lady Gaga, Annie Lennox och Adele är några av de totalt 28 kompositörer, låtskrivare och musikprofiler som har erbjudits nya medlemskap i Oscarsakademien i år, skriver Variety.

Göransson vann en Oscar i år för musiken till "Black panther" medan Lady Gaga vann för "A star is born"-låten "Shallow". Annie Lennox vann 2004 för "Sagan om ringen"-låten "Into the west" och Adele 2013 för "Bond"-låten "Skyfall".