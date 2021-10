Redan under franska revolutionen var attacker mot gatlyktor vanligt förekommande. Sådana hade införts under 1600-talet och befriade Paris invånare från att lysa upp sina egna gatstumpar och promenera kvällstid med lykta. Men de uppfattades också som ett utbredande av den enväldiga kungamakten över det som tidigare varit borgarnas stadsgator. Under revolutionen 1789 gjordes det en poäng av att hänga överhetens representanter just i gatlyktor, och under julirevolutionen 1830 – då dessa blivit många fler men ännu var oljelampor som inte kopplats samman med något nät – var attackerna mot dem än våldsammare. Victor Hugo skildrade hur hela stadsdelar lades i mörker och hur de kvarter som inte krossat alla gatlyktor i närheten betraktades som kontrarevolutionära.