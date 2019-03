När Mia Engbergs sällsamma ”Belleville baby” fick en guldbagge som bästa dokumentär för några år sedan var det en kategorisering som inte riktigt gjorde filmen rättvisa.

För visst fanns dokumentära inslag i berättelsen om Engberg, hennes före detta gangsterkille Vincent och deras kärlekshistoria i Paris, men filmen hade också en kraftfull konstnärlig grundton i såväl bildspråk som berättarstil, där all dialog utspelade sig via telefonsamtal och där ingen av huvudpersonerna syntes i bild. Så dokumentär, för all del, men i så fall är ”Guernica” ett dokumentärfoto från spanska inbördeskriget.