För den som vill förstå den historiska bakgrunden till alla lögnerna om GRU:s nervgiftsattack mot far och dotter Skripal i Salisbury eller allt hittepå kring coronaviruset har tomten hittat en bok av professor Thomas Rid. I ”Active measures: The secret history of disinformation and political warfare” får vi kunskap om krigföringen som syftar till att erodera tilliten i samhället från ryska revolutionen till det amerikanska presidentvalet 2016.