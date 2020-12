”Loggbok från Cortez hav” eller "Log from the Sea of Cortez" kallade från skolbibliotekets hylla just den här frusna mörka tiden innan jul mitt sista år på gymnasiet. Som i ett 288 sidor långt resereportage i Kaliforniabukten fångar John Steinbeck den forskningsresa han och hans nära vän marinbiologen Ed Ricketts gav sig ut på i en sardinbåt 1940. Havsforskningsresultat, filosofiska samtal, vänskap, kollisioner med myndigheter och motorhaverier blandas och bär lätt över horisonten rakt in i minnesbanken.