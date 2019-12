Lucka 24: Hellre tomten än justitieministern

24 miljarder. Så många Internet of Things-enheter beräknas finnas runtom världen 2020. Ständigt internetanslutna vardagsprylar alltså, allt från "smarta" kylskåp och andra vitvaror, till ständigt lyssnande högtalare, babymonitorer som låter dig livestreama din lilla telning även om du befinner dig på andra sidan jorden.

Många av prylarna har bristande säkerhet, och är rena guldgruvor för såväl stater som andra skrupelfria aktörer. "He knows if you’ve been bad or good, so be good for goodness' sake", sjunger amerikanerna till jul.