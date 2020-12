Snart kan 120 vara det nya 40. Det tror genetikprofessorn David Sinclair som forskar på åldrandet vid Harvard Medical School. I "Lifespan: Why we age – and why we don't have to" redogör han för vilka metoder som testas på labb runt om i världen för att skapa långlivade bananflugor, råttor och tids nog människor. Idén om att stoppa den biologiska klockan låter förstås radikal, precis som idén om att flyga en gång gjorde.