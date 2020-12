En science fiction-berättelse av Robert A Heinlein som på ett djuplodande, språkligt spännande och inte så revolutionsromantiskt sätt beskriver just revolution. Originaltiteln, "The moon is a harsh mistress", är lite mer beskrivande. En straffkoloni på månen gör revolt mot herrarna på jorden. Läsare får bekanta sig med sådant som rationell anarkism, och påminns återkommande om att det inte finns några gratisluncher, vare sig på jorden eller ute i rymden.