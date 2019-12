Lucka 10: Tio miljoner är inte ens en halv C-vision

10 miljoner invånare, lite drygt, hade Sverige vid årsslutet 2018. Ganska få jämfört med den vision Annie Lööf uttryckte 2011, om totalt 40 miljoner. För detta har hon hånats, men drömmen vore inte särskilt orealistisk med de villkor hon då ställde upp, invandring över lång tid av människor som försörjer sig själva.

Tyvärr har Centerpartiet under hennes ledning stöttat en helt annan utveckling: mycket folk på kort tid, rakt in i vidöppna bidragssystem. I stället för att börja i rätt ände och skapa fungerande förutsättningar för migration, tycks (C) förlita sig på julmirakel. Sådana sker skällan, och Centern blir genom sin naivitet ofrivilliga kampanjarbetare för stramare invandringspolitik.