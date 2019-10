Louis Tomlinson har hittat hem som soloartist

2016 tog One Direction en paus, som skulle vara i ett år, men ännu pågår. Popgruppens medlemmar ställdes på egna ben och Louis Tomlinson stod stabilt på sina. Senare det året släppte han och Steve Aoki singeln "Just hold on" och 2017 samarbetade han med Bebe Rexha på låten "Back to you".

Två singlar som nådde topplistorna, helt enligt musikindustrins förväntningar på en artist med en bakgrund i ett band som har sålt över 35 miljoner album. Men inte helt enligt Louis Tomlinsons egna krav på sig själv.