Loreen uppträder i Andra chansen

Den tidigare Eurovisionvinnaren ska uppträda med en aldrig tidigare framförd mix av sina tre Melodifestivallåtar " My heart is refusing me", "Euphoria" och "Statements".

"Som vanligt när det kommer till henne och tv-underhållning kommer det bli något alldeles unikt och i framkant”, säger Christer Björkman, senior producent och talesperson för Melodifestivalen Hall of Fame, i ett pressmeddelande.