Loreen storfavorit i kväll – men vill hoppa ur offerrollen

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Loreen Talhaoui vann Eurovision song contest 2012 med ”Euphoria”. Sedan dess har hon tackat nej till att vara med i Melodifestivalen. Nu flaggar vadslagningssajter för att hon är favorit att ta hem fjärde delfinalen.

– Nej, det får du inte säga till mig. Jag är ingen favorit, oj oj oj. Jag kommer åka ut med huvudet före. Den är inte i närheten av ”Euphoria”, slår hon omedelbart ifrån sig.

I ”Renées brygga” i början av februari i TV4 berättade Loreen att hon sagt nej till att vara med igen eftersom hon redan förmedlat ett budskap.

Så varför sa du ja nu?

– Det var nej in i det sista för jag hade inget att säga. Låten skrev vi till min nya platta och det är ingen låt man förväntar sig i Mello. Men vi var flera som pratade om kreatörers möjligheter att förändra och att vi har samma power som många politiker i dag, att vi måste fungera som en motpol mot extrema, aggressiva makthavare som styr vår värld åt fel håll och mot folket.

Vad handlar låten om?

– Egentligen borde den heta ”We don’t need your statements” och är ett samtal med mitt karma, hur jag ser på situationen i världen, min egen kamp och vad jag ska försöka fokusera på. Jag vill inte säga att det är en politisk låt men den vill få mig att hoppa ur offerrollen som vi tar, att vi blir offer för en massa hemskheter, att ta kontrollen och förändra situationen.

Vad skiljer låten från ”Euphoria”?

– ”Euphoria” var mystisk, suggestiv och joyful medan ”Statements” har en allvarlig ton, är råare och inte tillrättalagd i sången.

Efter vinsten med ”Euphoria” skrevs det otaliga artiklar om hur Loreen, som släpper en miniplatta i vår, skulle besegra världen och göra om Abbas bedrift, något som egentligen ingen annan lyckats med.

Vad tänkte du när du såg du såg ”experternas” prognoser?

– Jag såg dem inte. Jag läste inte utan ville skydda hjärtat och inte bli påverkad. Mitt huvudfokus vara att göra det jag älskar och det är samma i dag. Det är alldeles för förvirrande att ta in allas förhoppningar. Allt det där är en illusion och jag överlever utan Abba-berömmelse.

Är det sant att du ska börja gå på auditions i LA för en filmroll?

– Det var ett roligt skämt som jag och min producent drog. Om vi skulle flytta dit skulle vi göra något kul varje helg, utmana oss själva och bara söka dåliga roller, som att försöka bli statist i ”Sagan om ringen”.

Melodifestivalens fjärde deltävling sänds i kväll i SVT1 kl 20

De tävlar i Skellefteå

En värld full av strider

Artist: Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia Låtskrivare: Jon Henrik Fjällgren, Sara Biglert, Christian Schneider, Andreas Hedlund.

Running With Lions

Artist: Alice Låtskrivare: Anderz Wrethov, Andreas ”Stone” Johansson, Dennis Jamm, Alice Svensson.

Bound To Fall

Artist: Les Gordons Låtskrivare: Jonatan Renström, Albert Björliden, Andreas Persson, Carl Ragnemyr, David Runebjörk, Jimmy Jansson.

As I Lay Me Down

Artist: Wiktoria Låtskrivare: Justin Forrest, Jonas Wallin, Lauren Dyson.

När ingen ser

Artist: Axel Schylström Låtskrivare: Behshad Ashnai, Axel Schylström, David Strääf.

Du får inte ändra på mig

Artist: Sara Varga och Juha Mulari Låtskrivare: Sara Varga, Lars Hägglund.

Statements

Artist: Loreen Låtskrivare: Anton Hård af Segerstad, Joy Deb, Linnea Deb, Loreen.