Looptroop Rockers firar 25 år med 25 släpp

Bildades som Looptroop 1992 i Västerås av Magnus "Embee" Bergkvist, Mårten "Promoe" Edh och Tommy "Cosmic" Isacsson.

1995 anslöt Mathias "Supreme" Lundh Isén.

Diskografi: "Modern day city symphony" (2000), "The struggle continues" (2002), "Fort Europa" (2005), "Good things" (2008), "Professional dreamers" (2011), "Mitt hjärta är en bomb" (2013), "Naked swedes" (2014).

Medlemmarna har även solo- och sidoprojekt.

Valdes in i Swedish Music Hall of Fame tidigare i år.

Först ut av de nya släppen är låten "City camo" som kommer i dag.

I sommar ger sig Looptroop Rockers ut på festivalturné.