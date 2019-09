Just nu pågår Centerpartiets stämma i Karlstad. Här möts över 500 ombud för att över helgen fatta beslut om partiets framtida politik. Åtminstone på pappret. För de viktiga besluten har redan fattats. I onsdags träffades de tio kommittéer vars jobb är att jämka ihop inlämnade motioner med partistyrelsens linje. Kommittéerna består av representanter från varje distrikt i landet plus representanter från kvinno-, ungdoms- och studentförbundet och fungerar som en förstämma. Här sker diskussionerna, här kväser partistyrelsen eventuella uppror och här nås kompromisserna.

Partistyrelsen i C har en stark ställning. Det gör att kommittén oftast röstar med dem. Men en fråga som partistyrelsen inte var säker på att vinna var frågan om Systembolaget. Flera motionärer vill se att monopolet konkurrensutsätts. Den interna opinionen för ett avskaffat alkoholmonopol har vuxit inom C. För två år sedan blev omröstningen jämn och bara 44 av 474 röster vägde över till monopolets fördel. Systembolaget har i år förberett sig på debatt och har en monter på plats. I montern, under rubriken ”Hela Sveriges bolag”, skriver bolaget självsmekande att de har 443 butiker. Det låter mycket, men butikstätheten i Sverige är lägre än i andra länder. Det har glesbygdens centerpartister erfarenhet av och i kommittén ska argumentet om ökad tillgänglighet fått öronen på ombuden att spetsa sig särskilt.