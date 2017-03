Polisen: Khalid Masood, 52, är gärningsmannen

Khalid Masood sköts ihjäl på onsdagen efter att ha skadat flera människor på Westminster Bridge och dödat en polis med kniv. Foto: Stefan Rousseau/AP

Gärningsmannen tillhörde IS och dådet utfördes i enlighet med IS uppmaning att attackera länder som deltar i koalitionen mot IS, skriver Amaq. Nu släpper Londonpolisen namnet på terroristen – Khalid Masood, 52.

Khalid Masood has been formally identifed by police as the man responsible for the #WestminsterAttack in #London — twitter.com

Prior to #WestminsterAttack Masood,52, was not subject of any current investigations & no intel about his intent to mount a terrorist attack — twitter.com

Polisen uppger också att mannen inte var föremål för någon utredning när attacken skedde, och att hans planer heller inte fångats upp av underrättelsetjänsten. Svenske terrorexperten Magnus Ranstorp har sagt att attacken verkar ha skett relativt spontant.

Uppgifterna har inte bekräftats av brittiska myndigheter.

Khalid Masood föddes i Kent i sydöstra England. Han har enligt polisen använt sig av ett flertal olika identiteter och har bott i grevskapet West Midlands i centrala England, där bland annat staden Birmingham ligger, skriver TT.

Samtidigt sörjer anhöriga, vänner och poliskåren kollegan Keith Palmer som knivmördades av Masood, han är en av fem döda. Fotbollslaget Charlton Athletic FC visade sin uppskattning genom att hänga en laghalsduk på Palmers läktarplats.

It is with great sadness that the club has learned of the tragic death of loyal fan, PC Keith Palmer -->… https://t.co/QUdcy5UG2Q — twitter.com

Tidigare under dagen sa premiärminister Theresa May att gärningsmannen tidigare utretts för extremism, samtidigt som hon fördömde terroristers försök att tysta demokratin.

May sa även att gärningsmannen är född i Storbritannien. Mannen hade tidigare utretts av underrättelsetjänsten MI5, säger Theresa May.

Utredningen gällde våldsbejakande extremism där gärningsmannen figurerade ”perifert”, och lades senare ned. Mannen figurerar inte i någon nu pågående utredning hos MI5.

– Vi är inte rädda, och vi kommer aldrig att vackla till följd av terrorismen, sa hon.