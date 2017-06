Londondrabbade erbjuds te och husrum

Kläder och andra förnödenheter samlas ihop till de drabbade i London. Foto: Frank Augstein/AP/TT

Efter katastrofbranden i ett 24-våningsghus mobiliserar Londonborna till stöd för offren. Via sociala medier erbjuds nu allt från sängplatser, gratis skjuts, att låna toaletter och nybryggt te, skriver CNN.

Mark O’Donoghue, kyrkoherde i St Clement's församling i Kensington, säger att kyrkan har tagit emot uppemot ett par hundra personer som evakuerats efter branden. Volontärer har också strömmat till.

Flera livsmedelskedjor har skickat matleveranser till de nödställda och modeskaparen Stella McCartneys personalkock ska laga mat åt dem.

Annons X

– Det är London, när London gör det staden gör bäst, säger kyrkoherden till The Guardian och kallar det "blitzenandan" med hänvisning till hur Londonborna uppträdde under bombningarna mot staden under andra världskriget.