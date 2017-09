Finansranking: London i topp – banker vill stanna

London ökar försprånget till New York i Z/Yen:s ranking över globala finanscenter. Stockholm stärker samtidigt sin position som Nordens finansiella centrum och klättrar till 39:e plats i rankingen, från 46:e i föregående mätning.

Ranking Finanscenter

1 (1) London

2 (2) New York

3 (4) Hongkong

4 (3) Singapore

5 (5) Tokyo

6 (13) Shanghai

7 (10) Toronto

8 (8) Sydney

9 (11) Zürich

10 (16) Peking

Totalt rankar Z/Yen 108 finanscenter enligt ett betygsystem baserat på data från Världsbanken, The Economist, OECD och FN. Siffrorna i parantes i tabellen visar föregående års rankning.

Källa: Z/Yen, The Global Financial Centres Index 22 – September 2017.