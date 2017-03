Debatt om islamism blossar upp efter dådet

Polisnärvaro i London på torsdagen då flaggor vajade på halv stång. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

LONDON Klockan är 08.10. I den unga kvinnans famn är en papplåda full med gamla pokaler och flaskor. Hon ler.

– Det ser väl konstigt ut, men jag har haft ett event med studenter, säger Jess McFarlane på väg till sitt jobb på universitetet. En helikopter hovrar ovanför oss och ljudet från sirener kommer och går. Hon blir genast allvarlig.

– Jag är inte rädd. Vi måste fortsätta att leva våra liv, säger hon som var 200 meter från dådet dagen innan. Hennes budskap dagen efter terrordådet där fyra människor dödades och ett 40-tal skadades är att inte låta de onda krafterna vinna.

Jess McFarlane. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

När solen gick upp i London klockan 05.56 på torsdagen var det i en annorlunda stad – som fått sitt första stora terrordåd på tolv år.

Fokuserad och rörd ställde sig premiärminister Theresa May upp i underhuset i det brittiska parlamentet, i princip på samma plats som dådet skedde, knappt 20 timmar efteråt.

Platsen är symbolladdad. Där är den brittiska demokratins och turismens hjärta. På Westminsterbron mellan Big Ben och London Eye rör sig floder av turister. Premiärministern inledde och slutade med just ”We are not afraid”, vi är inte rädda. Det är en rörelse som startade redan 2005 efter terrordådet på Londons tunnelbana då 48 dödades – och som nu står på affischer i Londons tunnelbana och sprids i sociala medier.

Vissa tunnelbanelinjer var stängda, och regeringstjänstemän gick i lämmeltåg i snålblåsten till sina jobb.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Under dagen spreds bild på en leende skäggig man med pliriga ögon – USA-turisten Kurt Cochran, en varmt leende kvinna i brunt hår, universitetsmedarbetaren Aysha Frade – och en blygt leende man i stubbat hår: polisen Keith Palmer. Alla tre har avlidit efter dådet.

De 40-tal turister som ligger på sjukhus i London är bland annat fransmän, tyskar, italienare, sydkoreaner, kineser och Irländare. Och är det är något som Londonborna värnar så är det att behålla öppenheten i staden. Upp ur tunnelbanetrappan vid Trafalgar Square, ett stenkast från dådplatsen, träffar vi medieläraren Linn Burton från Lincoln, Coventry.

Linn Burton. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

– London står enade i att tillåta alla nationaliteter, hudfärger här, vi vill välkomna alla. Och vet du: I dag pratade folk med varandra på tunnelbanan. Det här enar oss, säger hon.

Men fokus hamnade ändå på på gärningsmannen.

Theresa May berättade, påtagligt rörd, att polisen gripit åtta personer i Birmingham och London på sex olika adresser och att arbetshypotesen är att gärningsmannen är inspirerad av islamistisk ideologi.

– Vi är inte rädda, och vi kommer aldrig att vackla till följd av terrorismen, sade Theresa May till parlamentet.

Under dagen släppte polisen gärningsmannens namn, Khalid Masood, 52 år, en brittisk medborgare som tidigare bevakats av MI5 för kopplingar till terrorism.

Patrullerande poliser dagen efter attacken vid Westminsterpalatset. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Polisen uppger att mannen inte var föremål för någon utredning när attacken skedde, och att hans planer heller inte hade fångats upp av underrättelsetjänsten.

Masood föddes i Kent i sydöstra England. Han har enligt polisen använt sig av ett flertal olika identiteter, och har bott i grevskapet West Midlands i centrala England, där bland annat staden Birmingham ligger.

Senare på eftermiddagen öppnades Westminsterbron och blommor sattes där offren dött.

Klockan 14 kom nyheten att terrororganisationen IS säger sig ligga bakom dådet.

Clive och Nicola Hopkins. Foto: Jonas Fröberg

De går sakta över Trafalgar Square, Clive och Nicola Hopkins från västra Wales. De är pensionärer men har bott i Saudiarabien i 30 år, där Clive jobbade som ingenjör. Nicola Hopkins skakar bekymrat på huvudet när hon hör om IS.

– Vi måste ha hårdare tag mot islamister som ställer till problem, säger hon och betonar att hon anser att hon inte ser de flesta utövare av Islam som ett problem.

Hon säger att hon tycker att frågan är jobbig att diskutera.

– Vi måste integrera flyktingar som kommer hit mycket bättre. Och vi måste kontrollera gränserna och stänga ute de fanatiska islamisterna på ett humant sätt, säger hon.

– Det är en balans, det får inte bli någon form av rasism, eller att man drar alla över en kam, fyller hennes man i och fortsätter:

– Men vi måste inse att vissa extrema islamister vill införa jihad och stänga all öppenhet vi har, speciellt för kvinnor.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Båda säger att frågan är svår men att de tycker att man måste lägga de problem som finns på bordet.

– Annars tar extrempartier de här frågorna.