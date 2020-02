Lokko tipsar: Musik som värmer din själ

Jazzkollektivet som bildades under en demonstration för Musicians Against Police Brutality i New York låter poeten Camae Ayewa berätta en angelägen historia i afrikansk migrationsmiljö.

Den amerikanska batteristen och producenten McCraven ger Gil Scott-Herons sista studioalbum (från 2010) en ny och afrocentriskt korrekt inramning. Så pass intellektuellt och precist genomförd att den får Jamie Xx tidigare omarbetning av samma album att plötsligt kännas en smula förlegad.