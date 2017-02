Omar Souleymans elektroniska rock flödar ur Andres Lokkos högtalare vid Gullmarsplan. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Amanda Palmer, den högljudda sångerskan i amerikanska steampunkduon The Dresden Dolls, var den första i en lång rad av ivriga kandidater som hävdade att Donald Trumps presidentskap må vara en katastrof för världen, men tusan vad bra det kommer att vara för punken.

Detta är ju numera en tradition som snart är lika gammal som rocken själv.

Jag har säkert själv uttryckt något liknande både när Bert Karlssons främlingsfientliga Ny demokrati klampade in i riksdagen och garanterat även när – som det nu heter – auktoritära Sverigedemokraterna började väsnas på allvar.

Det fascinerande är hur djupt omodern och föråldrad den lika enkla som eviga ”vi mot dem”-pamfletten känns. Den där som kulturen – ofta med aningen marginella musiker i spetsen – automatiskt anammar när högerextremister når maktpositioner.

Det är därför jag inte förväntar mig någon ny punk som en del av mobiliseringen mot Trump som ju pågår i alla former av rock. Men protestmusiken låter och beter sig som den brukade göra.

Västvärldens samlade grånande protestsångare och punkorkestrar (samt, givetvis, Run The Jewels) har under hela vintern förstås komponerat kampsånger på sina spruckna akustiska gitarrer – dekorerade med ”this machine kills fascists” – och delat dem på Youtube.

De gör det de kan, drar sitt förväntade strå till stacken och det är förstås inget fel i det. Tvärtom.

Men det är knappt jag orkar lyssna. Trots att det ofta handlar om artister jag har följt och respekterat i 30 år.

Eller är det kanske just därför?

När däremot den brittiska electronica- och techno-artisten Four Tet valde att delge sin protest mot Trump-administrationens beslut att belägga sju nationer – med övervägande muslimsk befolkning – med ett ögonblickligt inreseförbud gjorde han något betydligt starkare: han skapade helt enkelt en spellista på Spotify med artister och favoritlåtar från just de här sju länderna.

Och strax senare utlyste Ethan Diamond, vd för Bandcamp, fredagen 3 februari till en dag för att stå upp för mänskliga rättigheter och skänker oavkortat alla Bandcamps inkomster till människorättsaktivistiska American civil liberties union.

Flera enskilda artister – exempelvis de så framgångsrika Grimes och Sia – vänder sig till sina följare på Twitter och ber dem skänka pengar till samma ACLU för att sedan själva donera (minst) den ackumulerade summan. Det är också hedervärt och viktigt.

Men än viktigare än pengar är hur just Bandcamp och Four Tet lyfter fram mängder av utmärkt musik av artister och band från just de här sju länderna: syrisk black metal, ökenrock från Libyen, sudanesisk house, modern pop från Somalia och digitala beats från Yemen.

När jag lyssnar på deras spellistor och tar del av urvalen kryper inte de här till synes en gång så exotiska länderna till min absoluta närhet – snarare rusar de hit! De befinner sig plötsligt inte längre bort än högtalaren som musiken strömmar ur.

Så enkla och egentligen självklara tankar formas i huvudet medan, säg, Omar Souleymans elektroniska rock från Syrien eller Sufyvns samplade funklandskap från Sudan når mitt vardagsrum vid Gullmarsplan.

Musiken i fråga gör något som ingen välgörenhet i världen kan uppnå: den gör oss alla till grannar med samma längtan efter kärlek, lycka och helt enkelt ett, eh, schysst groove och en svängig hook.

Jag sade ju att det var enkelt. Och nästan upprörande självklart.

Det märkliga är bara hur skrämmande många som just nu inte är kapabla att ens försöka lyssna. Eller ”vilja”, bör man kanske säga?

Ty vill man bibehålla ett högerextremt syndabocksfabricerande baserat på alternativa fakta förblir det bara möjligt om man undviker att konsumera modern kultur och musik överhuvudtaget.

Så det är inte så underligt alls hur det är just kulturföraktet som förenar så många auktoritära politikersjälar.

Man är tvungen att hålla den ifrån sig. Annars är risken överhängande för en ideologisk katastrof: att man börjar se och höra sina medmänniskor i stället för att fortsätta göra dem till låtsasfiender.

Vad lär vi oss av det här?

Bra musik är fortfarande – eller kanske igen? – något väldigt, väldigt farligt.