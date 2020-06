Lokko: Årets tveklöst mest underhållande

Den walesiska författaren bakom ”The water cure” målar upp allegoriska världar i ett klaustrofobiskt och totalitärt gränsland mellan Kazuo Ishiguros ”Never let me go” och Ingmar Bergmans ”Så som i en spegel”. I ”The water cure” i överbeskyddande patriarkal The Wicker Man-miljö, i ”The blue ticket” i en (väldigt) atwoodsk dystopi där kvinnor medelst mekanik delas upp i ”mödrar” och ”karriärister”.