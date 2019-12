Lokko: 2020 börjar med fem musikmåsten

Rent kommersiellt – och i allmän älskvärdhet – har den brittiske grime-stjärnan egentligen redan lämnat alla konkurrenter långt bakom sig. Han såg till att ge ut sitt andra album, ”Heavy is the head”, strax före jul för att med största sannolikhet ägna 2020 åt att lansera varje låt som singel. Och uppträda i Stockholm tidigt under sin världsturné.