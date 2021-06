Lokala restriktioner i Värmland

Under sju veckor har smittkurvan i Värmland pekat nedåt. Men under förra veckan vände kurvan upp igen. Under tisdagsdygnet registrerades 114 nya bekräftade fall av covid-19 i Värmland.

Under en blixtinkallad pressträff på onsdagen meddelade Smittskydd Värmland att de inför nya lokala restriktioner i regionen. Råden gäller fram till och med midsommar.