Kleopatra VII Thea Filopator, född omkring 69 och död 30 f Kr, var det självständiga Egyptens sista härskare under antiken – en av många hellenistiska monarker som föll offer för den obarmhärtigt framrullande romerska triumfvagnen. Flertalet av hennes olycksbröder och olyckssystrar har inte blivit ihågkomna av eftervärlden. Kleopatra, däremot, är en megastjärna. Även folk som inte vet någonting alls om hennes tidsperiod tror sig veta exakt hur hon såg ut. Be valfri person i bekantskapskretsen beskriva Kleopatras utseende, och ni får förmodligen varianter på Elizabeth Taylor eller Asterixalbumens egyptiska drottning. (I båda fallen rör det sig om fantasifoster, eftersom vi inte vet hur drottningen såg ut.) Varför blev just Kleopatra så känd? Att hon var det under sin livstid är inte märkligt, men hur kunde hon bli ännu mer ryktbar efter sin död?

När den grekiske historieskrivaren Dio Cassius några sekler efter att hon avled sammanfattade Kleopatras öde konstaterade han träffande att hon ”fångade sin tids båda största romare och på grund av den tredje förgjorde hon sig själv”. Kleopatra inledde förhållanden med Julius Caesar och Marcus Antonius, och utnyttjade dem politiskt, men hon misslyckades fullständigt i sina relationer med den blivande kejsar Augustus, som erövrade hennes land och drev henne till självmord. Häri ligger nyckeln till gåtan. För Augustus var Kleopatra inte bara en farlig fiende utan också en optimal främlingsskurk, en perfekt symbol för det Österland som han hade kuvat och tämjt. Alltså lät han sina författare förnedra henne å det grövsta. I epokens litteratur framställdes Kleopatra som en omoralisk, slösaktig och allmänt vedervärdig despot.