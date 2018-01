"Logan" kan vinna manuspris

Actionfilmen "Logan – The wolverine" kan vinna när Hollywoods manusförfattare, The Writers Guild of America (WGA), delar ut sina priser senare i år. Nomineringen av filmen, med manus av James Mangold, Scott Frank och Michael Green, utgjorde den största skrällen i kategorin bästa manus efter förlaga. Det är inte helt vanligt att filmer som bygger på seriefigurer är aktuella för priser i andra kategorier än de tekniska, men de senaste åren har exempelvis "X-men"-spinoffen "Deadpool" och "Guardians of the galaxy" banat vägen.