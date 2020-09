Löfven vill öka konsumtionen med sänkt skatt

Löfven säger, i en intervju med TT efter en träff med förbundskansler Angela Merkel i Berlin, att han har en "pragmatisk syn på skatter".

– Om man under en tid kan bidra till att konsumtionen kan öka så att alla faktiskt kanske gå in på det där kaféet som har haft problem under pandemin så bidrar vi alla. Jag vill ge alla människor en möjlighet att bidra till att stärka Sverige, säger han.