Stefan Löfven har synts mest i medier av alla partiledare under coronapandemins andra våg. Det visar den senaste Mediemätaren, gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Sveriges Radio Ekot.

Statsminister Stefan Löfven (S) var den mest framträdande partiledaren under pandemins intåg och den trenden höll i sig även när den andra vågen drog in under hösten.