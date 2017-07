Löfven: M och SD är våra huvudmotståndare

Statsminister Stefan Löfven (S) tas emot av fritidsbarn när han anländer till Hasslö på måndagen. Foto: Johan Nilsson/TT

Under sitt tal i Almedalen under söndagen sade Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt att regeringen inte gjort tillräckligt för att reformera skattesystemet och att systemet är "riggat för de rika". Statsminister Stefan Löfven tar kritiken med ro när han besöker Hasslö varv i Blekinge under sin resa runt om i Sverige.

– Först får vi konstatera att vi har gjort ett antal budgetar, regeringspartierna (S, MP) och Vänsterpartiet, och jag utgår från att vi står för de budgetarna, säger Stefan Löfven.

Löfven anser att nuvarande regering gjort mer än den föregående Alliansregeringen när det kommer till att minska de ekonomiska klyftorna, men framhåller att mer måste göras.

– Vi behöver minska klyftorna ytterligare och vi behöver göra mer på jämställdhetsområdet. Det allra viktigaste som jag ser nu är att människor kommer i arbete, säger han.

TT: Påverkar detta samarbetet efter valet 2018 nu när Vänsterpartiet uttrycker sig så här?

– Vi har ständigt en diskussion. Det måste man ha mellan olika politiska partier och vi är olika politiska partier, och vi ska naturligtvis ta upp våra olika perspektiv. Vi delar ju uppfattningen här att klyftorna måste minska.

Löfven lyfter i stället fram Socialdemokraternas huvudmotståndare i valet 2018.

– Vi är tydliga i vår förvalsstrategi att det är Moderaterna och Sverigedemokraterna som är våra huvudmotståndare, säger han.

Samtidigt fortsätter statsministern att räcka ut handen för ett blocköverskridande samarbete med Centern och Liberalerna.

– Sverige ska styras och om man anser att Sverigedemokraterna inte ska ha ett avgörande inflytande i svensk politik och i Sveriges riksdag – då är det blocköverskridande samarbeten som det handlar om. Vi måste vara pragmatiska, säger Löfven.